Английский язык - один из
самых легких иностранных языков, на котором можно заговорить за один день.
На английском языке говорит большая часть населения земного шара.
И если сегодня вам нет необходимости общаться на английском языке, то завтра, в
связи со стремительным развитием международных отношений, вы будете чувствовать
себя дискомфортно, не зная английский язык.
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