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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Учим английский язык online

Учим английский язык onlineАнглийский язык - один из самых легких иностранных языков, на котором можно заговорить за один день. 
На английском языке говорит большая часть населения земного шара. И если сегодня вам нет необходимости общаться на английском языке, то завтра, в связи со стремительным развитием международных отношений, вы будете чувствовать себя дискомфортно, не зная английский язык.
Так как же выучить английский язык быстро, самостоятельно и бесплатно? Мы знаем тысячу способов! И некоторые из них обязательно подойдут ВАМ!  В зависимости от уровня ваших знаний английского языка, выбирайте необходимый вам раздел нашего сайта и совершенствуйте свой английский язык! В каждом разделе мы даем подробные рекомендации, как эффективно использовать этот материал для изучения английского языка.

 

 

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  Зачем учить иностранные языки?
  Мотивация для изучения английского языка


  Как быстро выучить английский
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Английское произношение. Видео
 
  Как читать английские слова? Правила чтения. Транскрипция.


  Лексика. Как легко запомнить английские слова
 

Первые фразы на английском языке - видео

 

   Грамматика английского языка за 1 день


  Самые популярные английские глаголы с примерами

  Фразовые английские глаголы, которые нужно знать


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Учим английский язык по фильмам - видео с субтитрами
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