Английский язык - один из самых легких иностранных языков, на котором можно заговорить за один день.

На английском языке говорит большая часть населения земного шара. И если сегодня вам нет необходимости общаться на английском языке, то завтра, в связи со стремительным развитием международных отношений, вы будете чувствовать себя дискомфортно, не зная английский язык.

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