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﻿ Уроки и упражнения по английскому языку online

Уроки, видеоуроки и упражнения по английскому языку online

Грамматика английского языка
 

В этом разделе вы найдете уроки, видеоуроки и упражнения по английскому языку, которые помогут вам разобраться в английской грамматике.

Смотреть уроки английского языка особенно хорошо, после того как вы прочитали раздел Грамматика английского языка за 1 день. Потому что уроки и видеоуроки по английскому языку никогда не расскажут вам сразу о всей грамматике английского языка, они, как правило, подробно объясняют отдельную часть грамматики и закрепляют правила у вас в сознании. Это очень полезно.

Изучение грамматики английского языка по видеоурокам - этот вариант подходит тем, кто не любит самостоятельно разбираться в английской грамматике, а хочет, чтобы ему все объясняли. Уроки можно просматривать когда захотите, во сколько захотите, где захотите и по многу-многу раз. Мы подобрали интересные уроки и видеоуроки по английскому языку, которые легко смотреть и которые будут понятны всем.

Видеоуроки по английскому языку

  Уроки по английскому языку за 16 часов с Дмитрием Петровым

Английский за 16 часов с Дмитрием Петровым

 

Дмитрий Петров – полиглот, знает 30 языков. Работал переводчиком-синхронистом у первых лиц государства. У него разработана своя уникальная методика обучения.

Дмитрий Петров – гениальный педагог. Он в сжатом, спрессованном виде помогает познать азы языка. После 16 базовых уроков он всем зрителям дает верный вектор для дальнейшего самостоятельного изучения языка. Он доносит до учеников мысль: что нужно знать, чтобы свободно говорить. Метод Дмитрия Петрова — не приступать к языку, а проникать в него, почувствовать себя комфортно в новой языковой среде.

Стр. 1234



Видео уроки по английскому языку Raymond Murphy

Видео уроки по английскому языку по Раймонду Мёрфи (Raymond Murphy) по учебнику Essential Grammar in Use.

 Уроки короткие и легкие. Грамматические правила хорошо объясняются и предназначены для начинающих изучать английский язык

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Видео уроки по английскому языку Raymond Murphy синий учебник для продолжающих уровень b1-b2

Видео уроки Красный Murphy от канала "OK English" (уровень A1-A2 для начинающих) - Essential Grammar in Use - elementary level

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Видео уроки по английскому языку Raymond Murphy синий учебник для продолжающих уровень b1-b2

Видео уроки по английскому языку по синему учебнику Raymond Murphy (уровень для продолжающих B1 - B2) - English Grammar in Use - intermediate level

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Видео уроки по английскому языку от PuzzleEnglish

Видео диалоги на английском языке для практики английских времен

Смотреть диалоги

 

Перевод и разбор текста на английском языке

 Грамматический разбор текстов. Уровень средний (intermediate) и продвинутый (advanced)
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Видео уроки по английскому языку от PuzzleEnglish

Короткие, полезные, интересные и веселые уроки по английскому языку для начинающих (с нуля) от Ирины Шипиловой.

Стр. 1234





Английский по Драгункину видео урок

 Английский по Драгункину. 3-х часовое видео занятие объяснит вам всю грамматику английского языка.

Стр. 1

 




Видео уроки по английскому языку Raymond Murphy

Курс делового английского  от компании Australia Network. The Business of English

 Короткие уроки помогут вам научиться вести диалог в формальной обстановке, в бизнес переговорах, встречах и т.д.


 Стр. 1234



3. Источники по изучению грамматики английского языка, видео уроки и упражнения по английскому языку:


Чтобы совершенствовать теорию английского языка и закреплять ее упражнениями, ниже указана подборка отличных ресурсов для изучения и практики грамматики английского языка.

Текстовые уроки и упражнения по грамматике английского языка от lengish.com. Упражнения в виде тестов, с выбором варианта ответа, что очень удобно

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Тесты по английскому языку от rong-chang.com на английском языке. Проверьте свои знания по грамматике английского языка.

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Проект bbc.co.uk. Уроки по английскому языку подразделяются на следующие разделы: grammar, spelling, reading, writing, listening, vocabulary. Каждый раздел состоит из теории, упражнений, игр, рабочего документа (лист с теорией или упражнениями, который можно распечатать) и ответов к нему по выбранной теме

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Отличный проект от learnamericanenglishonline.com («американский» английский) . Здесь вы можете выбрать уроки по английскому языку в зависимости от уровня своих знаний (они обозначены цветами). Каждый урок сопровождается видеоматериалом и упражнениями

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Business English уроки грамматики по английскому языку на английском языке с упражнениями от ego4u.com

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Уроки и упражнения по английскому языку на английском языке от autoenglish.org. Некоторые упражнения есть в PDF формате, их можно распечатать и решать

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Видео уроки по английскому языку на английском от englishmedialab.com и упражнения

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  Видео уроки по английскому языку  от "Learn English with Rebecca" с субтитрами. Уроки на английском языке.

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Большое количество разноуровневых заданий на фонетику, лексику, чтение, аудирование и грамматику, а также игры, поговорки, кроссворды, со звуком, изображением, с ответами и без ответов от manythings.org

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Практические упражнения в веде тестов по английскому языку от better-english.com

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Learn English with Steve Ford 

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Video Vocab - Business English Vocabulary 

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Learning English with Misterduncan

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Обучающий проект от esl.about.com

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Для начинающих:

 

 

Для пополнения словарного запаса и изучения грамматики:

 


Для аудирования:


Дополнительные материалы:
bottem of the shadow

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