Уроки, видеоуроки и упражнения по английскому языку online

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Английский за 16 часов с Дмитрием Петровым
Дмитрий Петров – полиглот, знает 30 языков. Работал переводчиком-синхронистом у первых лиц государства. У него разработана своя уникальная методика обучения.
Дмитрий Петров – гениальный педагог. Он в сжатом, спрессованном виде помогает познать азы языка. После 16 базовых уроков он всем зрителям дает верный вектор для дальнейшего самостоятельного изучения языка. Он доносит до учеников мысль: что нужно знать, чтобы свободно говорить. Метод Дмитрия Петрова — не приступать к языку, а проникать в него, почувствовать себя комфортно в новой языковой среде.
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Видео уроки по английскому языку по Раймонду Мёрфи (Raymond Murphy) по учебнику Essential Grammar in Use.
Уроки короткие и легкие. Грамматические правила хорошо объясняются и предназначены для начинающих изучать английский язык
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Видео уроки Красный Murphy от канала "OK English" (уровень A1-A2 для начинающих) - Essential Grammar in Use - elementary level
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Видео уроки по английскому языку по синему учебнику Raymond Murphy (уровень для продолжающих B1 - B2) - English Grammar in Use - intermediate level
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Видео диалоги на английском языке для практики английских времен
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Грамматический разбор текстов. Уровень средний (intermediate) и продвинутый (advanced)
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Короткие, полезные, интересные и веселые уроки по английскому языку для начинающих (с нуля) от Ирины
Шипиловой.
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Английский по Драгункину.
3-х часовое видео занятие объяснит вам всю грамматику английского языка.
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Курс делового английского от компании Australia Network. The Business of English
Короткие уроки помогут вам научиться вести диалог в формальной обстановке, в бизнес переговорах, встречах и т.д.
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3. Источники по изучению грамматики английского языка, видео уроки и упражнения по английскому языку:
Чтобы совершенствовать теорию английского языка и закреплять ее
упражнениями, ниже указана подборка отличных ресурсов для изучения и практики
грамматики английского языка.
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Текстовые уроки и упражнения по грамматике английского языка от lengish.com. Упражнения в виде тестов, с выбором варианта ответа, что очень удобно
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Тесты
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Видео уроки по английскому языку от
"Learn English with Rebecca"
с субтитрами. Уроки на английском языке.
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Learn English with Steve Ford
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Video Vocab - Business English
Vocabulary
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Learning English with
Misterduncan
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Воспользуйтесь другими разделами сайта для изучения английского языка
Для пополнения словарного запаса и изучения грамматики:
Для аудирования:
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